Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
07:01
Magazin gündemini sallayan iddia: Son şarkısı ile listeleri sallayan Zeynep Bastık Eski Survivor Yıldızı ile aşk mı yaşıyor?
Son yılların en sevilen kadın şarkıcılarından olan Zeynep Bastık ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği üzere ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2021 yılında menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturmuş, Temmuz 2022'de ise tek celsede boşanmışlardı. Evliliğin sonlanmasının ardından özel hayatı ile de magazin gündemini sık sık meşgul eden Zeynep Bastık gönlünü Survivor'ın eski yıldızına kaptırdı.