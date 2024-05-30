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Haberler Galeri Magazin gündemini sallayan iddia: Son şarkısı ile listeleri sallayan Zeynep Bastık Eski Survivor Yıldızı ile aşk mı yaşıyor?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 07:01

Magazin gündemini sallayan iddia: Son şarkısı ile listeleri sallayan Zeynep Bastık Eski Survivor Yıldızı ile aşk mı yaşıyor?

Son yılların en sevilen kadın şarkıcılarından olan Zeynep Bastık ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği üzere ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2021 yılında menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturmuş, Temmuz 2022'de ise tek celsede boşanmışlardı. Evliliğin sonlanmasının ardından özel hayatı ile de magazin gündemini sık sık meşgul eden Zeynep Bastık gönlünü Survivor'ın eski yıldızına kaptırdı.

Magazin gündemini sallayan iddia: Son şarkısı ile listeleri sallayan Zeynep Bastık Eski Survivor Yıldızı ile aşk mı yaşıyor?

Son çıkardığı 'Lan' şarkısı ile listeleri alt üst eden Zeynep Bastık, yeni bir aşka yelken açtı. Magazin D tarafından paylaşılan özel habere göre, Zeynep Bastık kalbini Survivor'da yıldızı parlayan ve şimdilerde oyunculuk yapan yakışıklı oyuncuya kaptırdı.

Magazin gündemini sallayan iddia: Son şarkısı ile listeleri sallayan Zeynep Bastık Eski Survivor Yıldızı ile aşk mı yaşıyor?

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra magazinsel tarafı ile de sosyal medyayı sallayan Zeynep Bastık yeni bir aşka yelken açtı.

2021 yılında evlendiği eşi Tolga Akış ile Temmuz 2022'de evliliğini sonlandıran Zeynep Bastık, sahne kostümleri ve çekimlerde büründüğü halleri ile de sosyal medyada çokça konuşuluyor.

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Magazin gündemini sallayan iddia: Son şarkısı ile listeleri sallayan Zeynep Bastık Eski Survivor Yıldızı ile aşk mı yaşıyor?

SON ŞARKISI İLE LİSTELERİ SALLADI

Son olarak söz ve müziği Mabel Matiz'e ait 'Lan' şarkısı ile çok iyi bir çıkış yapan Zeynep Bastık, Billboard Global Top 10 listesine bile girerek büyük başarıya imza atmıştı.

Magazin gündemini sallayan iddia: Son şarkısı ile listeleri sallayan Zeynep Bastık Eski Survivor Yıldızı ile aşk mı yaşıyor?

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Magazin D'nin özel haberine göre, ünlü popçu kalbini Sandık Kokusu dizisine dahil olan yakışıklı oyuncuya kaptırdı.

Magazin gündemini sallayan iddia: Son şarkısı ile listeleri sallayan Zeynep Bastık Eski Survivor Yıldızı ile aşk mı yaşıyor?

TÜRKİYE ONU SURVİVOR İLE TANIMIŞTI

Katıldığı Survivor 2016'da finale kadar gitmeyi başaran ancak şampiyonluğu SMS oyları sonucu Avatar Atakan'a kaptıran Serkay Tütüncü, daha sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

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