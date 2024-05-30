Magazin gündemini sallayan iddia: Son şarkısı ile listeleri sallayan Zeynep Bastık Eski Survivor Yıldızı ile aşk mı yaşıyor?

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra magazinsel tarafı ile de sosyal medyayı sallayan Zeynep Bastık yeni bir aşka yelken açtı.

2021 yılında evlendiği eşi Tolga Akış ile Temmuz 2022'de evliliğini sonlandıran Zeynep Bastık, sahne kostümleri ve çekimlerde büründüğü halleri ile de sosyal medyada çokça konuşuluyor.