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Haberler Galeri Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? O detay dikkatlerden kaçmadı!
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 14:20

Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? O detay dikkatlerden kaçmadı!

Yılın aşk bombası magazin kulislerinde konuşuluyor… 2014 yılında yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisiyle sevenlerinin gönlünde taht kuran, son olarak 'Sefirin Kızı'nda birlikte kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncuların Paris'te birlikte vakit geçirdikleri iddia edilirken; Akyürek'in, Büyüküstün'ün başına taktığı bandanasını bileğinde taşıdığı öne sürüldü. İşte tüm detaylar…

Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? O detay dikkatlerden kaçmadı!

'Söylemezsem Olmaz' programında, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in Paris'te ortaya çıkan ve ikilinin aşk yaşadığı dedikodularını beraberinde getiren görüntüler konuşuldu.

Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? O detay dikkatlerden kaçmadı!

Yıllar önce de aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü isimlerin, Paris tatilinde arkadaş grubundan ayrı bir şekilde yürümesinin kafaları karıştırdığı belirtildi.

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Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? O detay dikkatlerden kaçmadı!

"İKİSİNİ ÇOK YAKIŞTIRIYORUM"

Seren Serengil "Bunlar önceden aynı dizide oynarken, Tuba'nın kendi sahnesi olmadığı halde, Engin'in sahnesine gittiğini duymuştum.

Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? O detay dikkatlerden kaçmadı!

Sanki o dönem aralarında bir şey oldu ama devam etmedi gibi. Engin çok sakin bir şekilde yaşayan biri.

Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? O detay dikkatlerden kaçmadı!

Enteresan kadınlar da hayatına girdi. Tuba ile Engin'i çok yakıştırırım. Tuba dediğim dedik bir kız.

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