Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
14:20
Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? O detay dikkatlerden kaçmadı!
Yılın aşk bombası magazin kulislerinde konuşuluyor… 2014 yılında yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisiyle sevenlerinin gönlünde taht kuran, son olarak 'Sefirin Kızı'nda birlikte kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncuların Paris'te birlikte vakit geçirdikleri iddia edilirken; Akyürek'in, Büyüküstün'ün başına taktığı bandanasını bileğinde taşıdığı öne sürüldü. İşte tüm detaylar…