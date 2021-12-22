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Haberler Galeri Magazin ve sosyete dünyası bir araya geldi! GÜNAYDIN'IN dev yılbaşı partisinde yıldızlar geçidi
Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 11:27

Magazin ve sosyete dünyası bir araya geldi! GÜNAYDIN'IN dev yılbaşı partisinde yıldızlar geçidi

GÜNAYDIN'IN düzenlediği yeni yıl partisi, önceki akşam Kuruçeşme'deki Mandarin Oriental Bosphorus'un
ev sahipliğinde gerçekleşti. netd ana sponsorluğunda, İpekyol ve Le Bedesten co-sponsorluğunda gerçekleşen davette sanat dünyasının ünlü isimleri GÜNAYDIN ekibiyle birlikte eğlendi. Maestro Altay, şarkılarıyla katılımcıları coştururken geceye katılan sanatçıları tek tek sahneye davet ederek unutulmaz bir gece yaşattı. Görkemli gecenin detaylarını GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı...

BÜLENT CANKURT
Magazin ve sosyete dünyası bir araya geldi! GÜNAYDIN’IN dev yılbaşı partisinde yıldızlar geçidi

Magazin gündemini belirleyen haberleriyle her zaman rakiplerinin bir adım önünde olan GÜNAYDIN Gazetesi, önceki gece öyle bir yeni yıl partisi gerçekleştirdi ki, bir kez daha farkını ortaya koydu. Mandarin Oriental Bosphorus'un ev sahibi olduğu yeni yıl partisinde, tam anlamıyla ünlüler geçidi yaşandı. netd anasponsorluğu, İpekyol ve Le Bedesten co-sponsorluğunda gerçekleşen parti, sinema, televizyon, tiyatro, müzik ve moda dünyasından ünlülerle İstanbul sosyetesinin en gözde isimlerini bir araya getirdi.

Magazin ve sosyete dünyası bir araya geldi! GÜNAYDIN’IN dev yılbaşı partisinde yıldızlar geçidi

ERKEN KUTLADILAR

Mandarin Oriental Bosphorus'un balo salonunda çok şık bir ambiyansta gerçekleşen GÜNAYDIN Yeni Yıl Partisi'nde, magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri tanışma, kaynaşma ve sohbet etme imkanı buldu. İlerleyen saatlerde de hep birlikte eğlendiler. Sahneye çıkan ünlü şarkıcıların sevilen şarkıları eşliğinde dans edip yeni yılın gelişini kutladılar. Kimi eşiyle, kimi sevgilisiyle, kimi çocuğuyla kimi de tek başına gelen sosyetenin ünlü isimleri, bu görkemli gecede adeta erken yılbaşı kutlaması yaptı.

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Magazin ve sosyete dünyası bir araya geldi! GÜNAYDIN’IN dev yılbaşı partisinde yıldızlar geçidi

Alişan-Buse Varol

Magazin ve sosyete dünyası bir araya geldi! GÜNAYDIN’IN dev yılbaşı partisinde yıldızlar geçidi

Mert Vidinli-Pelin Kaya

Magazin ve sosyete dünyası bir araya geldi! GÜNAYDIN’IN dev yılbaşı partisinde yıldızlar geçidi

Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı Akçıl

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