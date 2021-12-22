Magazin ve sosyete dünyası bir araya geldi! GÜNAYDIN’IN dev yılbaşı partisinde yıldızlar geçidi

Magazin gündemini belirleyen haberleriyle her zaman rakiplerinin bir adım önünde olan GÜNAYDIN Gazetesi, önceki gece öyle bir yeni yıl partisi gerçekleştirdi ki, bir kez daha farkını ortaya koydu. Mandarin Oriental Bosphorus'un ev sahibi olduğu yeni yıl partisinde, tam anlamıyla ünlüler geçidi yaşandı. netd anasponsorluğu, İpekyol ve Le Bedesten co-sponsorluğunda gerçekleşen parti, sinema, televizyon, tiyatro, müzik ve moda dünyasından ünlülerle İstanbul sosyetesinin en gözde isimlerini bir araya getirdi.