Magazinde bomba etkisi yaratan sürpriz aşk! Oyuncu Kubilay Aka ile Danla Bilic aşklarını ilan etti!

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, Berat Demir'le olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkisini Ocak ayında sonlandıran Bilic kısa bir süre sonra bu ilişkisine ikinci bir şans verse de Engin'le olan birlikteliği uzun sürmemişti.