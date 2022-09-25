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Haberler Galeri Magazinde bomba etkisi yaratan sürpriz aşk! Oyuncu Kubilay Aka ile Danla Bilic aşklarını ilan etti!
Giriş Tarihi: 25.09.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 13:12

Magazinde bomba etkisi yaratan sürpriz aşk! Oyuncu Kubilay Aka ile Danla Bilic aşklarını ilan etti!

Magazin kulisleri sürpriz aşkı konuşuyor! Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile ünlü fenomen Danla Bilic konserde sarmaş dolaş görüntülendi. Şarkıcı Berkay'ın konserine el ele gelen Kubilay Aka ile Danla Bilic samimi halleri ile ilişkilerini ele güne haykırdı. Geçtiğimiz günlerde müstehcen pozlarının ifşa edileceği söylendiği için dolandırıcılara bir hayli para kaptıran Kubilay Aka'nın yüzü aşkta güldü. Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın samimi dansı sosyal medyaya damga vurdu. Danla Bilic ise yeni aşkı Kubilay Aka ile ilk karesini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi... İşte magazine son dakika düşen Kubilay Aka ile Danla Bilic aşkının ilk görüntüleri...

Magazinde bomba etkisi yaratan sürpriz aşk! Oyuncu Kubilay Aka ile Danla Bilic aşklarını ilan etti!

Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın samimi dansı sosyal medyaya damga vurdu. Oyuncu Kubilay Aka ve YouTuber Danla Bilic, gittikleri Berkay Şahin konserinde samimi bir şekilde görüntülendi.

Magazinde bomba etkisi yaratan sürpriz aşk! Oyuncu Kubilay Aka ile Danla Bilic aşklarını ilan etti!

Magazin kulisleri sürpriz aşkı konuşuyor! Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile ünlü fenomen Danla Bilic konserde sarmaş dolaş!

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Magazinde bomba etkisi yaratan sürpriz aşk! Oyuncu Kubilay Aka ile Danla Bilic aşklarını ilan etti!

Şarkıcı Berkay'ın konserine el ele gelen Kubilay Aka ile Danla Bilic samimi halleri ile ilişkilerini ele güne haykırdı.

Magazinde bomba etkisi yaratan sürpriz aşk! Oyuncu Kubilay Aka ile Danla Bilic aşklarını ilan etti!

Geçtiğimiz günlerde müstehcen pozlarının ifşa edileceği söylendiği için dolandırıcılara bir hayli para kaptıran Kubilay Aka'nın yüzü aşkta güldü.

Magazinde bomba etkisi yaratan sürpriz aşk! Oyuncu Kubilay Aka ile Danla Bilic aşklarını ilan etti!

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, Berat Demir'le olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkisini Ocak ayında sonlandıran Bilic kısa bir süre sonra bu ilişkisine ikinci bir şans verse de Engin'le olan birlikteliği uzun sürmemişti.

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