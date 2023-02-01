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Haberler Galeri Magazine bomba gibi düştü! Mehmet Ali Erbil'den akılalmaz Çağla Şıkel iddiaları... "Kulisimden çıkmazdı!"
Giriş Tarihi: 01.02.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 15:21

Magazine bomba gibi düştü! Mehmet Ali Erbil'den akılalmaz Çağla Şıkel iddiaları... "Kulisimden çıkmazdı!"

Boşandıktan sonra özel hayatında kabuğuna çekilen ünlü manken Çağla Şıkel, yıllar sonra aradığı aşkı avukat Nail Gönenli'de buldu. Özel hayatıyla bir süredir adından söz ettiren Çağla Şıkel, son olarak Mehmet Ali Erbil'in şoke eden iddialarıyla gündeme geldi. Bir dönem Çarkıfelek'te hosteslik yapan manken hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil, itiraflarıyla ağızları açık bıraktı. "Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü! İşte Mehmet Ali Erbil'in Çağla Şıkel hakkında ağızları açık bırakan o iddiaları...

Magazine bomba gibi düştü! Mehmet Ali Erbil’den akılalmaz Çağla Şıkel iddiaları... Kulisimden çıkmazdı!

Geçen günlerde Çağla Şıkel'in programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, bir dönem Çarkıfelek'te birlikte çalıştığı ünlü sunucu hakkında olay yaratacak iddialar ortaya attı, magazin gündemi bir anda karıştı.

Magazine bomba gibi düştü! Mehmet Ali Erbil’den akılalmaz Çağla Şıkel iddiaları... Kulisimden çıkmazdı!

Mehmet Ali Erbil, son dönemlerdeki polemiklerine bir yenisini ekledi. Bir dönem birlikte çalıştığı Çağla Şıkel hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

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Magazine bomba gibi düştü! Mehmet Ali Erbil’den akılalmaz Çağla Şıkel iddiaları... Kulisimden çıkmazdı!

Çağla Şıkel'in programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, ünlü mankeni vefasızlıkla suçladı. Şıkel, Çarkıfelek'te hosteslik yaptığı günleri saklayınca ünlü şovmen resmen çıldırdı. İtirafler ise peş peşe geldi.

Magazine bomba gibi düştü! Mehmet Ali Erbil’den akılalmaz Çağla Şıkel iddiaları... Kulisimden çıkmazdı!

Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına bağlanan Mehmet Ali Erbil, açıklamalarıyla resmen deprem etkisi yarattı. İşte o açıklamalar...

Magazine bomba gibi düştü! Mehmet Ali Erbil’den akılalmaz Çağla Şıkel iddiaları... Kulisimden çıkmazdı!

"Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım.

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