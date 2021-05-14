Magazine düşen son dakika bomba aşk görüntüleri! Sibel Can'ın Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Teknede romantik anlar...

Magazin gündemi bu aşkı konuşuyor! Spiker Buket Aydın ile ilişkisine nokta koyan Emir Sarıgül'ün adı bir dönem yine aşk yaşadıkları konuşulan güzel şarkıcı Sibel Can ile anılıyor. Dün ortaya atılan ve magazin kulislerinde dolaşan Emir Sarıgül ile Sibel Can aşkı iddiası bomba etkisi yaratmıştı. Son dakika gelen habere göre; Sibel Can'ın Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı belgelendi. Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün tekne kaçamağından görüntüler ortaya çıktı. Dün yaptığı açıklama ile aşk haberlerini kesin bir dille yalanlayan Emir Sarıgül'e göndermeli yanıt ise eski sevgilisi Buket Aydın'dan geldi. İşte Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün aşkının belgesi olarak gösterilen romantik tekne sefası...