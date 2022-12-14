Mahallenin Muhtarları’nın Behiye’siydi... Oyuncu Filiz Taçbaş şimdi köy hayatı yaşıyor!

Giriş Tarihi: 14.12.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 14:03

Yayınlandığı yıllarda sıcacık samimi hikayesiyle gönüllere taht kuran Mahallenin Muhtarları dizisinin Kuaför Behiye'siydi... Başarılı oyuncu Filiz Taçbaş son olarak Çukur dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. Mahallenin Muhtarları'nın Behiye'si olarak hafızalara kazınan Filiz Taçbaş şimdilerde çiftçilik yapıyor. Şehir hayatından uzaklaşan ünlüler kervanına katılan Filiz Taçbaş İzmir-Aliağa'da olan çiftliğinden bu yıl ilk zeytin hasatını aldı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile dikkat çeken Filiz Taçbaş zeytinyağı üreticisi olmaya hazırlanıyor. İşte Mahallenin Muhtarları'nın Behiye'si Filiz Taçbaş'ın yeni hayatı...