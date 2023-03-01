Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 07:12

Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız Nehir Danış hayran bıraktı

Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mahallenin Muhtarları dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlandığı yıllarda sıcacık samimi hikayesiyle gönüllere taht kuran Mahallenin Muhtarları dizisinin oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'i Nehir Danış. Başrollerinde; Erkan Can, Aydan Burhan, Cihat Tamer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Mahallenin Muhtarları dizinde Şoför Ali ve Kuaför Behiye'nin kızları Seher'e hayat veren oyuncu Nehir Danış'ın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı. Onu minik halleri ile hatırlayanlar Nehir Danış'ın değişimine yorum yağdırdı. Bakın Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'i Nehir Danış şimdi ne yapıyor?