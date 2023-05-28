Giriş Tarihi: 28.05.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 06:42

Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher’i şimdilerde dillere destan güzelliğiyle büyülüyor! Çocuk yıldız Nehir Danış şaşırttı!

Bir döneme damga vuran 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle çok konuşuluyor. Yayınlandığı yıllarda samimi hikâyesiyle çok sevilen 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin oyuncularının şimdiki halleri araştırılıyor. En çok merak edilen isimlerden biri de Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'i Nehir Danış. Başrollerinde; Erkan Can, Aydan Burhan, Cihat Tamer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Mahallenin Muhtarları dizinde Şoför Ali ve Kuaför Behiye'nin kızları Seher'e hayat veren oyuncu Nehir Danış görenleri adeta şoke ediyor. Nehir Danış'ın değişimine yorum ve beğeni yağdı. Bakın Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'i Nehir Danış şimdi ne halde!