Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mahkeme Aleyna Tilki’yi duruşmaya çağırdı! Aleyna Tilki’nin babası ve asistanı ‘tanık’ olarak dinlenecek
Giriş Tarihi: 18.08.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 06:33

Mahkeme Aleyna Tilki’yi duruşmaya çağırdı! Aleyna Tilki’nin babası ve asistanı ‘tanık’ olarak dinlenecek

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. 4 yıla kadar hapsi istenen sanık, "Kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendikten sonra ilk önce kendisine, daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi. Mahkeme organize bir örgüt tarafından maddi menfaat için bilgilerinin ifşa edilmesiyle tehdit edildiğini söyleyen şarkıcının duruşmada dinlenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, ünlü şarkıcının babası ve asistanının da 'tanık' olarak duruşmada dinlenmesine hükmetti.

ARZU KAYA
Mahkeme Aleyna Tilki’yi duruşmaya çağırdı! Aleyna Tilki’nin babası ve asistanı ‘tanık’ olarak dinlenecek

Aleyna Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, TC kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İbrahim Y., sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı. Bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan yaydı. Aleyna Tilki'nin şikayeti üzerine Halil İbrahim Y. hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme Aleyna Tilki’yi duruşmaya çağırdı! Aleyna Tilki’nin babası ve asistanı ‘tanık’ olarak dinlenecek

"AMACIM YARDIMCI OLMAKTI" SAVUNMASI
Soruşturma kapsamında hesabın kendisine ait olduğunu ve hesabının çalındığını söyleyen 30 yaşındaki iş güvenliği uzmanı Halil İbrahim Y. hakim karşısına çıkıp farklı bir ifade verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mahkeme Aleyna Tilki’yi duruşmaya çağırdı! Aleyna Tilki’nin babası ve asistanı ‘tanık’ olarak dinlenecek

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık, "Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Öğrendikten sonra yardımcı olmak amacıyla ilk önce kendisine mesaj attım.

Mahkeme Aleyna Tilki’yi duruşmaya çağırdı! Aleyna Tilki’nin babası ve asistanı ‘tanık’ olarak dinlenecek

Bilgilerinin çalındığını söyledim. Daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi. İfadesindeki çelişki sorulan sanık şimdi verdiği ifadenin doğru olduğunu belirtti.

Mahkeme Aleyna Tilki’yi duruşmaya çağırdı! Aleyna Tilki’nin babası ve asistanı ‘tanık’ olarak dinlenecek

BABASI VE ASİSTANI TANIK OLARAK DİNLENECEK
Mahkeme, bir sonraki celse Aleyna Tilki'nin duruşmada hazır edilmesini istedi.

SON DAKİKA