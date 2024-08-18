Giriş Tarihi: 18.08.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
06:33
Mahkeme Aleyna Tilki’yi duruşmaya çağırdı! Aleyna Tilki’nin babası ve asistanı ‘tanık’ olarak dinlenecek
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. 4 yıla kadar hapsi istenen sanık, "Kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendikten sonra ilk önce kendisine, daha sonra babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi. Mahkeme organize bir örgüt tarafından maddi menfaat için bilgilerinin ifşa edilmesiyle tehdit edildiğini söyleyen şarkıcının duruşmada dinlenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, ünlü şarkıcının babası ve asistanının da 'tanık' olarak duruşmada dinlenmesine hükmetti.