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Haberler Galeri Mahkemeden Deniz Akkaya'ya şok karar! Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’in o talebi kabul edildi!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 06:53

Mahkemeden Deniz Akkaya'ya şok karar! Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’in o talebi kabul edildi!

Ünlü eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etmiş, ardından mahkeme küçük kızı babasına teslim etmişti. Kararın ardından baba Efe Önbilgin kızı A. Önbilgin ile Aile Mahkemesine başvurarak Deniz Akkaya için tedbir talebinde bulundu. Mahkeme talebi değerlendirerek Deniz Akkaya için 3 ay tedbir kararı verdi.

Armağan YILMAZ
Mahkemeden Deniz Akkaya’ya şok karar! Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’in o talebi kabul edildi!

Eski manken Deniz Akkaya sosyal medya hesabından 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etmişti. Akkaya, olaya ilişkin ise "Burnu sürtsün diye devlete verdim." ifadesini kullanmıştı.

Mahkemeden Deniz Akkaya’ya şok karar! Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’in o talebi kabul edildi!

BABAYA TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine 16 yaşındaki küçük kız devlet koruması altına alınmış duruma karşı baba Efe Önbilgin harekete geçmişti. Baba Önbilgin mahkeme başvurarak 16 yaşındaki kızının velayetini kendisine verilmesini talep etmişti. Mahkeme küçük kız baba Efe Önbilgin'e teslim etmişti.

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Mahkemeden Deniz Akkaya’ya şok karar! Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’in o talebi kabul edildi!

3 AY TEDBİR KARARI

Efe Önbilgin bu kararın ardından kızı A. Önbilgin ile birlikte avukatı aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne dilekçe sunarak yeni bir talepte bulundu. Efe Önbilgin ve kızı, Deniz Akkaya'nın kendilerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamaları sonrası mahkemeden tedbir istedi.

Mahkemeden Deniz Akkaya’ya şok karar! Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’in o talebi kabul edildi!

Talebi değerlendiren mahkeme Deniz Akkaya'ya, eski eşi Efe Önbilgin ve kızı A. Önbilgin adına; şiddet mağduruna yönelik olarak 'Tehdit, hakaret, aşağılama veya küçümseme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması', 'Korunan kişiyle iletişim aracıyla rahatsız etmemesi için 3 ay tedbir kararı verdi.

Mahkemeden Deniz Akkaya’ya şok karar! Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’in o talebi kabul edildi!

Deniz Akkaya, son olarak kızı ile WhatsApp konuşmalarını yayınlamıştı. Akkaya paylaşımın da şu ifadelere yer verdi:

Ve evet çok sinirlendiğim zamanlar oldu ve dozu giderek arttı. Okula gidip ağlamıştır ama okuldaki yetkisiz eleman hanımefendi neden ağladığını tam olarak açıp bana sormuş mudur hayır! Çocuğumun spor yapmasını istemem kadar doğal bir şey var mı? Ve spor ancak zorlanıldığında başarı getiren bir akışkanlıktır. Utanmaz arlanmaz ailem, Ayşe'yi bize gönderiyordu derken sebebini hiç anlattınız mı? Benim ailem için spor önemli bir şey değil, günde 20 saat televizyon seyretse en iyi çocuk babam için o, bunun sebebini de en acı gerçekleri ile anlatacağım zamanı gelince… Evet çocuğum için en iyisini istedim yeri geldiğinde spora gitmesini zorladım… Keşke zorlamasaymış olduğu haline bıraksaymış tıpkı babası gibi hayatımı yaşamaya devam etseydim doğru.

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