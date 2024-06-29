Mahkemeden Deniz Akkaya’ya şok karar! Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’in o talebi kabul edildi!

Giriş Tarihi: 29.06.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
06:53
Ünlü eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etmiş, ardından mahkeme küçük kızı babasına teslim etmişti. Kararın ardından baba Efe Önbilgin kızı A. Önbilgin ile Aile Mahkemesine başvurarak Deniz Akkaya için tedbir talebinde bulundu. Mahkeme talebi değerlendirerek Deniz Akkaya için 3 ay tedbir kararı verdi.