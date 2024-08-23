Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
06:51
Mahkemeden karar çıktı! Reha Muhtar hastanede tedavi gördüğü için oğlu Poyraz annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek!
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un iddialarının ardından tarafların yorumlarını GÜNAYDIN gündeme getirdi. Deniz Uğur, şarkıcı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın avukatının konuyla ilgili yaptığı açıklamalar çok ses getirdi. Şikayette bulunan Deniz Uğur, "Aile Mahkemesi derhal fiilen çocuğumun bana teslim edilmesine karar vermiştir. Süreç adli makamların kontrolünde devam etmektedir" dedi.