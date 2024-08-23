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Haberler Galeri Mahkemeden karar çıktı! Reha Muhtar hastanede tedavi gördüğü için oğlu Poyraz annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek!
Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 06:51

Mahkemeden karar çıktı! Reha Muhtar hastanede tedavi gördüğü için oğlu Poyraz annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek!

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un iddialarının ardından tarafların yorumlarını GÜNAYDIN gündeme getirdi. Deniz Uğur, şarkıcı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın avukatının konuyla ilgili yaptığı açıklamalar çok ses getirdi. Şikayette bulunan Deniz Uğur, "Aile Mahkemesi derhal fiilen çocuğumun bana teslim edilmesine karar vermiştir. Süreç adli makamların kontrolünde devam etmektedir" dedi.

Mahkemeden karar çıktı! Reha Muhtar hastanede tedavi gördüğü için oğlu Poyraz annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek!

Reha Muhtar, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılıp entübe edilmişti. Bunun üzerine Deniz Uğur, Muhtar'dan olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını ve Nilüfer'in kızı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

Mahkemeden karar çıktı! Reha Muhtar hastanede tedavi gördüğü için oğlu Poyraz annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek!

Şikayette bulunan Deniz Uğur, "Aile Mahkemesi derhal fiilen çocuğumun bana teslim edilmesine karar vermiştir. Süreç adli makamların kontrolünde devam etmektedir" dedi.

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Mahkemeden karar çıktı! Reha Muhtar hastanede tedavi gördüğü için oğlu Poyraz annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek!

Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastane ise şu açıklamayı yaptı: "Reha Bey, uyandırıldı, durumu stabil."

Mahkemeden karar çıktı! Reha Muhtar hastanede tedavi gördüğü için oğlu Poyraz annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek!

NE OLMUŞTU?

Evinde merdivenden düşen Reha Muhtar, kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Muhtar'ın tedavisi devam ederken oyuncu Deniz Uğur ilginç bir iddia ortaya attı.

Mahkemeden karar çıktı! Reha Muhtar hastanede tedavi gördüğü için oğlu Poyraz annesi Deniz Uğur’a teslim edilecek!

Velayeti babası Muhtar'da olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söyleyen Uğur, "Reha Bey'in, beyin kanaması geçirdiği söyleniyor, başka bir bilgim yok. Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" dedi.

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