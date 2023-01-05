Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve daha nicesi... Efsane sanatçı Münir Özkul’un hayatı da adeta film gibi! 13 kez akıl hastanesinde yattı...

Kimimizin kalbini Hababam Sınıfı'nda "Tüccar değil, eğitimciyim ben" diyen Mahmut Hoca, kimimizin ise Bizim Aile filminde "Beyim sana iki çift lafım var" diyen Yaşar Usta olarak fethetti. Mavi Boncuk'tan, Gülen Gözler'e, Neşeli Günler'den Gırgıriye'ye kadar 200'den fazla filmde rol alan Münir Özkul ölüm yıl dönümünde özlemle anılıyor. 5 Ocak 2018 yılında aramızdan ayrılan Münir Özkul'un hayatı da filmleri aratmayan türdendi. Hep maddi sıkıntı ve ruhsal sorunlarla boğuşan usta isim Münir Özkul "En özgür hissettiğim yer" dediği akıl hastanesine 13 kez yattı. İşte Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Münir Özkul'un hayatına dair az bilinenler...