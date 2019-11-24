Malatya sofralarında ısrar var israf yok

Biz de bu özeni tasarım olarak tanımladık. Bu çok kıymetli bir çalışma; şu ana kadar Türkiye'de sofra anlamında yapılmış en geniş ve derin araştırma... Şimdi de şehir şehir gezelim, bilim adamlarını, o şehirde büyümüş, o kadim kültürden gelen iş adamlarını, siyasetçileri ağırlayalım ve coğrafi farklılığın sosyolojik ve kültürel sebeplerini orada doğmuş, büyümüş insanlardan öğrenmek ve gerçek yaşam hikayeleri ile desteklemek istedik. Malatya'nın bizim için farklı bir önemi ve anlamı var çünkü gittiğimiz diğer şehirlerde misafirdik, burada ise ev sahibiyiz. Çünkü Karaca'nın kurucusu bu şehirden, Malatyalı. Böyle kalabalık bir sofranın etrafında daha samimi bir sohbetle; içinizdeki anıları, bilgileri daha derinlemesine ve içten şekilde çıkartacağınıza inanıyoruz."