Malatya sofralarında ısrar var israf yok

MASAMIZDA HER ŞEY AHENK İÇİNDEDİR

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Malatya sofralarını şöyle anlattı: "Bizde yemek eskiden kalaylı bakır tepsiler, büyük tencereler ya da leğenlerle yer sofrasına getirilirdi. Herkes, ortadan hep birlikte yerdi... Her şey doğaldı 40-50 sene önce soframızda. Tahta tabaktan bakır tabağa, bakır tabaktan da bugünlere geldik." Çalık, günümüzden ve kendi evinden de örnekler verdi: "Şu anda ikramlarımızda daha derin tabaklar tercih ediliyor. Misafire de 'Bitirmezsen ölümü gör!' diye muhakkak ısrar edilir. Bizde önemli olan, gözümüzü doyurmaktır. Her şey mutlaka ortaya gelir, herkes yiyeceğini görür. Masada göz zevki de çok önemlidir. Tabaklar mutlaka birbiriyle ahenk içindedir. Yokluk içindeki bir aileye gittiğinizde bile, size sunulan tabakların uyumuna dikkat edilir. Malatyalı hanımlar buna özen gösterir. Bir de, evde ne varsa misafire mutlaka ikram edilir. Malatya'da 'Allah sofralarınızı bol eylesin, tekrarını nasip eylesin, en kısa zamanda bu sofralarda tekrar buluşalım' diye dualar edilir sofralarda.