Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:03
Maneviyata yöneldi her şeyi geride bıraktı yeni işi şaşkınlık yarattı! 'Vizontele'nin 'Rıfat'ı Mesut Çakarlı bambaşka bir hayat seçti!
Çocukluk yıllarında Kadir İnanır, Banu Alkan ve İhsan Yüce ile aynı seti paylaşan 'Vizontele'nin 'Rıfat'ı yıllar sonra ortaya çıktı. Maneviyata yönelen Mesut Çakarlı, son hali ve yeni mesleğiyle hayranlarını adeta şoke etti. Eski yaşantısını geride bırakan Çakarlı, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. 'Vizontele'nin 'Rıfat'ı, zakir oldu. Mesut Çakarlı'nın son hali ve yeni işi sosyal medyada gündem oldu. İşte 'Vizontele'nin 'Rıfat'ı Mesut Çakarlı'nın değişen hayatı ve son görüntüsü…