Giriş Tarihi: 08.01.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 11:33

'Maneviyatım ağır basıyor' demişti! Tuğçe Tayfur tek kalemde sildi önce müziği sonra da nişanlısını bıraktı!

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. Tuğçe Tayfur paylaşımında, "Yeri geldi kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" ifadelerine yer vermişti. "Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tayfur sosyal medya fotoğraflarının da çoğunu sildi. Tuğçe Tayfur'dan sürpriz bir hamle daha geldi. Bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Burak Kalfa ile yollarını ayırdı. Tuğçe Tayfur, her şeyi tek kalemde sildi…