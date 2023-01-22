’Maneviyatım ağır basıyor’ deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yıllar sonra anlattı: Babama kırgınlığım var

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. Tuğçe Tayfur paylaşımında, "Yeri geldi kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" ifadelerine yer vermişti. "Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tayfur sosyal medya fotoğraflarının da çoğunu silmişti. Tuğçe Tayfur son olarak ise katıldığı programda babası Ferdi Tayfur'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…