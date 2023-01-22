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Haberler Galeri 'Maneviyatım ağır basıyor' deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yıllar sonra anlattı: Babama kırgınlığım var
Giriş Tarihi: 22.01.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 08:11

'Maneviyatım ağır basıyor' deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yıllar sonra anlattı: Babama kırgınlığım var

Arabeskin efsane sesi Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. Tuğçe Tayfur paylaşımında, "Yeri geldi kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" ifadelerine yer vermişti. "Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tayfur sosyal medya fotoğraflarının da çoğunu silmişti. Tuğçe Tayfur son olarak ise katıldığı programda babası Ferdi Tayfur'a dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…

’Maneviyatım ağır basıyor’ deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yıllar sonra anlattı: Babama kırgınlığım var

Gökay Kalaycıoğlu'nun programına konuk olan şarkıcı Tuğçe Tayfur, 15 yaşında anne ve babasının boşanmasının kendisinde travmalar yarattığını ve bir süre görüşemediği babası Ferdi Tayfur'a kırgın olduğunu söyledi.

’Maneviyatım ağır basıyor’ deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yıllar sonra anlattı: Babama kırgınlığım var

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzik kariyerini noktaladığını ve artık sahnelere çıkmayacağını söyleyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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’Maneviyatım ağır basıyor’ deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yıllar sonra anlattı: Babama kırgınlığım var

Aile hayatından bahseden Tayfur, babasının sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

’Maneviyatım ağır basıyor’ deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yıllar sonra anlattı: Babama kırgınlığım var

"BABAMLA 1,5 YIL GÖRÜŞMEDİK"

"Anne ve babanın ayrılması sende travma yarattı mı?" sorusuna cevap veren Tayfur, "Yarattı tabi. 15 yaşındaydım yani tam ergenlik dönemimdeydim. Babam gittiği için annemle evde yalnız kaldık.

’Maneviyatım ağır basıyor’ deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yıllar sonra anlattı: Babama kırgınlığım var

Annem, hem anne hem babaydı benim için. Babam varken de annem öyleydi o yüzden sadece fiziki bir yokluk oldu. Ayrıldıktan sonra 1-1,5 yıl kontak kesildi. Babama birçok kırgınlığım var. Artık babamla barıştım. Çocuğum olduktan sonra çok da anne ve babanın işine karışmamak lazım diye düşündüm. Yaşadığım travmaları kafamda bitirmek istedim" dedi.

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