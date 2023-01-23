’Maneviyatım ağır basıyor’ deyip her şeyi tek kalemde silmişti… Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur yıllar sonra ilk kez anlattı: Babama kırgınlığım var

Annem, hem anne hem babaydı benim için. Babam varken de annem öyleydi o yüzden sadece fiziki bir yokluk oldu. Ayrıldıktan sonra 1-1,5 yıl kontak kesildi. Babama birçok kırgınlığım var. Artık babamla barıştım. Çocuğum olduktan sonra çok da anne ve babanın işine karışmamak lazım diye düşündüm. Yaşadığım travmaları kafamda bitirmek istedim" dedi.