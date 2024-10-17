Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bakın şimdi ne halde! Tanımak imkansız!

Giriş Tarihi: 17.10.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
10:11
90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Esin Moralıoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Mankenler kraliçesi olan Esin Moralıoğlu, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Podyumlarda fırtınalar estiren Esin Moralıoğlu, şimdilerde bakın ne yapıyor? Moralıoğlu, artık gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 55 yaşındaki Esin Moralıoğlu'nun değişimi şoke etti. "Mankenler Kraliçesi"nin son halini görenler asla tanıyamadı. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Esin Moralıoğlu'nun son hali…