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Haberler Galeri Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bakın şimdi ne halde! Tanımak imkansız!
Giriş Tarihi: 17.10.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 10:11

Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bakın şimdi ne halde! Tanımak imkansız!

90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Esin Moralıoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Mankenler kraliçesi olan Esin Moralıoğlu, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Podyumlarda fırtınalar estiren Esin Moralıoğlu, şimdilerde bakın ne yapıyor? Moralıoğlu, artık gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 55 yaşındaki Esin Moralıoğlu'nun değişimi şoke etti. "Mankenler Kraliçesi"nin son halini görenler asla tanıyamadı. İşte yıllar sonra ortaya çıkan Esin Moralıoğlu'nun son hali…

Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bakın şimdi ne halde! Tanımak imkansız!

Sosyal medyanda gündem oldu… 1990'da mankenler kraliçesi seçilen Esin Moralıoğlu, bakın şimdi ne yapıyor?

Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bakın şimdi ne halde! Tanımak imkansız!

Bir dönemin en çok konuşulan ve podyumlarda fırtınalar estiren modeli Esin Moralıoğlu, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

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Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bakın şimdi ne halde! Tanımak imkansız!

Esin Moralıoğlu uzun aradan sonra sosyal medyada gündem oldu.

Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bakın şimdi ne halde! Tanımak imkansız!

1990'da mankenler kraliçesi seçilen Esin Moralıoğlu, değişimiyle şaşırttı.

Mankenler kraliçesi Esin Moralıoğlu bakın şimdi ne halde! Tanımak imkansız!

90'lı yıllarda podyumun en aranılan isimleri arasında olan Esin Moralıoğlu, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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