Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
07:10
Mankenlere taş çıkartıyor! Ivana Sert’in oğlu Ateş yakışıklı bir delikanlı oldu! Sosyal medyada ilgi odağı oldu
Modacı Ivana Sert, oğluyla olan karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman delikanlı olan Ateş'in annesine benzerliği ise dikkati çekti. Sırp asıllı 44 yaşındaki Ivana Sert, 2002 yılında Türkiye' ye yerleşmiş ve 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile hayatını birleştirmişti. Ivana, 2006 yılında oğlu Kayon Ateş'i kucağına aldı. Çift, 2013 yılında 2 yıl süren dava neticesinde boşandı. Modacı İvana Sert ile iş insanı Yurdal Sert'in oğulları Kayon Ateş Sert büyüdü. 17 yaşındaki Ateş, şimdiden oyunculuk hayalleri kurmaya başladı.