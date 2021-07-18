Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz güzelliği ile büyüledi! İşte sıfır makyaj Alina…

Yıldızı parlayan yeni nesil oyunculardan Alina Boz Atv'nin dizisi Maraşlı ile gönüllerde taht kurdu. Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. 22 yaşındaki genç oyuncu Alina Boz'u Instagram'da 3.9 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Maraşlı dizisinde Mahur karakteri ile gönülleri fetheden Alina Boz'dan yeni kareler geldi. 23 yaşındaki oyuncunun makyajsız doğal haline 350 binden fazla beğeni ve çok sayıda övgü dolu yorum geldi.