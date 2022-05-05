Giriş Tarihi: 05.05.2022 13:19
Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
13:19
MasterChef Danilo Zanna evliliğini tek celsede bitirmişti... Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek yeniden bir arada!
MasterChef yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alan Danilo Zanna, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden bir yıl sonra oğulları Zeno'yu kucaklarına alan çift, 9 yıllık evliliklerini geçen yılın son günlerinde bitirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Danilo Zanna'nın, yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. MasterChef Danilo Zanna'nın, yeni sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafları kısa sürede sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarmıştı. Tüm yaşananların ardından ünlü şef Danilo Zanna'nın sosyal medya paylaşımlarından eski eşlerin bir araya geldikleri ortaya çıktı. Boşanmalarına rağmen arkadaşlarını sürdüren Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, oğulları Zeno'nun doğum gününde mutluluk pozu verdi. İşte Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno ile keyifli anları...