MasterChef Danilo Zanna’nın eşi bakın kim çıktı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyayı salladı!

Danilo Şef, MasterChef programıyla gönüllere taht kurmayı başardı. MasterChef'de jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna'nın hayatı merak ediliyor. Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı. Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Danilo Şef sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşiyle ve oğluyla sık sık paylaşımlar yapan Danilo, takipçilerinin büyük beğenisini alıyor. İşte merak edenler için Danilo Şef'in eşi Tuğçe Demirbilek Zanna…