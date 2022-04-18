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Haberler Galeri MasterChef Danilo Zanna'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 9 yıllık evliliğini bitirmişti...
Giriş Tarihi: 18.04.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 17:20

MasterChef Danilo Zanna'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 9 yıllık evliliğini bitirmişti...

MasterChef yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alan Danilo Zanna, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden bir yıl sonra oğullarını kucaklarına alan çift, 9 yıllık evliliklerini geçen yılın son günlerinde bitirmişti. Son olarak Danilo Zanna'nın, yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. MasterChef Danilo Zanna'nın, yeni sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafları kısa sürede yayıldı. İşte Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi...

MasterChef Danilo Zanna’nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 9 yıllık evliliğini bitirmişti...

Masterchef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı.

MasterChef Danilo Zanna’nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 9 yıllık evliliğini bitirmişti...

İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

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MasterChef Danilo Zanna’nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 9 yıllık evliliğini bitirmişti...

"OĞULLARI İÇİN HER ZAMAN BİR ARADA OLACAKLAR"

İtalyan şef Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

MasterChef Danilo Zanna’nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 9 yıllık evliliğini bitirmişti...

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir süredir özel hayatı merak konusu olan Danilo Zanna'nın, yeni sevgilisiyle çekilmiş pozları ortaya çıktı.

MasterChef Danilo Zanna’nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 9 yıllık evliliğini bitirmişti...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Zanna'nın yeni sevgilisinin adının Eda Alkaya olduğu öğrenildi.

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