Giriş Tarihi: 18.04.2022 17:14
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
17:20
MasterChef Danilo Zanna'nın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 9 yıllık evliliğini bitirmişti...
MasterChef yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alan Danilo Zanna, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden bir yıl sonra oğullarını kucaklarına alan çift, 9 yıllık evliliklerini geçen yılın son günlerinde bitirmişti. Son olarak Danilo Zanna'nın, yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. MasterChef Danilo Zanna'nın, yeni sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafları kısa sürede yayıldı. İşte Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi...