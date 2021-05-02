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Haberler Galeri MasterChef Duygu Acarsoy'dan karnı burnunda poz! Sosyal medyada adeta yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:26

MasterChef 'dan poz! Sosyal medyada adeta yağdı!

Katıldığı '' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran , 'beni aldattı' açıklaması sonrası barıştığı ile aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti. , geçtiğimiz gün olduğunu duyurdu. hesabından mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Duygu Acarsoy ve eşine sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Duygu Acarsoy, eşi Uğur Atun ile paylaştığı pozuna, "Göbekler yarışıyor adlı fotoğrafımız" notunu düştü. MasterChef Duygu'nun son paylaşımı Instagram'da ilgi odağı oldu. İşte MasterChef Duygu'nun karnı burunda verdiği son pozu …

MasterChef Duygu Acarsoy'dan karnı burnunda poz! Sosyal medyada adeta yorum yağdı!

''nin dikkat çeken yarışmacılarından , olduğunu böyle açıkladı.

MasterChef Duygu Acarsoy'dan karnı burnunda poz! Sosyal medyada adeta yorum yağdı!

Katıldığı '' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran , 'beni aldattı' açıklaması sonrası barıştığı ile aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti.

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MasterChef Duygu Acarsoy'dan karnı burnunda poz! Sosyal medyada adeta yorum yağdı!

, geçtiğimiz gün olduğunu duyurdu.

MasterChef Duygu Acarsoy'dan karnı burnunda poz! Sosyal medyada adeta yorum yağdı!

hesabından mutlu haberi takipçileriyle paylaşan ve eşine ise tebrik mesajları yağdı.

MasterChef Duygu Acarsoy'dan karnı burnunda poz! Sosyal medyada adeta yorum yağdı!

Acarsoy, eşi ile paylaştığı pozuna, "Göbekler yarışıyor adlı fotoğrafımız" notunu düştü.

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