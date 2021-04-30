MasterChef Duygu Acarsoy'dan karnı burnunda poz! Sosyal medyadan yorum yağdı!

Katıldığı 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' açıklaması sonrası barıştığı Uğur Atun ile aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girmişti. MasterChef Duygu, geçtiğimiz gün hamile olduğunu duyurdu. Instagram hesabından mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Duygu Acarsoy ve eşine sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Duygu Acarsoy, eşi Uğur Atun ile paylaştığı pozuna, "Göbekler yarışıyor adlı fotoğrafımız" notunu düştü. MasterChef Duygu'nun son paylaşımı Instagram'da ilgi odağı oldu. İşte MasterChef Duygu'nun karnı burunda verdiği son pozu …