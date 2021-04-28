MasterChef Emir'in babası meğer çok ünlüymüş... İşte MasterChef ile tanınan Emir Elidemir''in Milli futbolcu olan babası...

MasterChef yarışması ile tanınan Emir Elidemir hakkındaki gerçekle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Masterchef yarışmacılarından Emir Elidemir yaptığı yemekler ile dikkat çekerken hayatı da merak konusu oldu. Yakışıklılığı ile de adından söz ettiren 26 yaşındaki yarışmacı Emir Elidemir kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesi kazandı. Instagram'da 402 bin takipçisi bulunan Masterchef Emir'in paylaşımlarına beğeni yağıyor. Masterchef Emir'in en dikkat çeken paylaşımı ise babası ile olanlar. MasterChef Emir Elidemir'in babasının çok ünlü bir Milli futbolcu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırıyor. MasterChef Emir'in babası bakın hangi ünlü futbolcu...