MasterChef Mehmet Şef'in neden eli cebinde, parmakları yok mu? İşte MasterChef'in Mehmet Şef'i hakkında kimsenin bilmediği o gerçek!

Masterchef yeni sezon bölümlerinin başlamasıyla beraber programda dört sezondur jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya yeniden gündemdeki yerini aldı. Programda elinin devamlı cebinde olduğu fark edilen şefin bu durumunun nedeni izleyenler tarafından merak konusu haline geliyor. Bu noktada ise Masterchef jürisi Mehmet Şef'in eli neden cebinde, parmakları yok mu? Şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. 2021 Masterchef yeni sezonla beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Mehmet Şef'in neden eli cebinde? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkan satır başları ve şaşırtan o gerçek...