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Haberler Galeri MasterChef Mehmet Şef'in neden eli cebinde, parmakları yok mu? İşte MasterChef'in Mehmet Şef'i hakkında kimsenin bilmediği o gerçek!
Giriş Tarihi: 28.06.2021 17:10 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 17:12

MasterChef Mehmet Şef'in neden eli cebinde, parmakları yok mu? İşte MasterChef'in Mehmet Şef'i hakkında kimsenin bilmediği o gerçek!

Masterchef yeni sezon bölümlerinin başlamasıyla beraber programda dört sezondur jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya yeniden gündemdeki yerini aldı. Programda elinin devamlı cebinde olduğu fark edilen şefin bu durumunun nedeni izleyenler tarafından merak konusu haline geliyor. Bu noktada ise Masterchef jürisi Mehmet Şef'in eli neden cebinde, parmakları yok mu? Şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. 2021 Masterchef yeni sezonla beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Mehmet Şef'in neden eli cebinde? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkan satır başları ve şaşırtan o gerçek...

MasterChef'in Mehmet Şef'i hakkında kimsenin bilmediği o gerçek: MasterChef Mehmet Şef'in neden eli cebinde, parmakları yok mu?

Tv8 ekranlarındaki lezzet yarışı MasterChef Türkiye'de izleyicilerin gönlünde taht kuran isimlerden bir tanesi olan Mehmet Şef ile ilgili o bilgi herkesi şaşırttı. Masterchef programında ünlü jüri üyesinin sürekli sol elinin cebinde olması, izleyenler tarafından sosyal medya çeşitli şekillerde değerlendiriliyor. Bu yoldan ortaya çıkarak "Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu?" sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. İşte Mehmet Şef'in elinin devamlı cebinde olmasının sebebi ve merak edilen detaylar…

MasterChef'in Mehmet Şef'i hakkında kimsenin bilmediği o gerçek: MasterChef Mehmet Şef'in neden eli cebinde, parmakları yok mu?

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da doğdu. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim alan Mehmet Şef, 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

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MasterChef'in Mehmet Şef'i hakkında kimsenin bilmediği o gerçek: MasterChef Mehmet Şef'in neden eli cebinde, parmakları yok mu?

Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olan Yalçınkaya, Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

MasterChef'in Mehmet Şef'i hakkında kimsenin bilmediği o gerçek: MasterChef Mehmet Şef'in neden eli cebinde, parmakları yok mu?

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.

MasterChef'in Mehmet Şef'i hakkında kimsenin bilmediği o gerçek: MasterChef Mehmet Şef'in neden eli cebinde, parmakları yok mu?

Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü şefler arasında yer alan Bolulu Mehmet Yalçınkaya'nın fotoğraflarında sol elini saklamasının nedeni ortaya çıktı.

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