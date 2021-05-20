MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan kızı Sude'nin bikinili pozuna yorum! Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude sarı bikinisi ile paylaştı...

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da en az kendi kadar popüler. Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Suda Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi var. Son olarak sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan Sude Yalçınkaya'ya ilk yorum babası şef Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. Sosyal medyada ilgi olan Mehmet Şef'in kızı Suda Yalçınkaya'nın tatil pozlarına beğeni yağdı... Ailesiyle Dominik'te tatilde olan Yalçınkaya, bikiniyle bir ağacın gövdesine uzanarak poz veren Sude Yalçınkaya, o anları 'Yaz bebeğim' notuyla paylaştı. KIYAFETİYLE GÜNEŞLENDİ Farkında olmadan kıyafetiyle güneşlenen Sude Yalçınkaya, 3 gün önce yayınladığı bir pozunu da 'Yanlış bir şekilde neden yanmamalısınız, işte bu yüzden' diyerek paylaşmıştı. Kızının paylaşımını gören Mehmet Yalçınkaya ise 'Sana demiştik' yorumunu yaptı. Ünlü isimlerin merak edilen çocuklarını sizler için derledik...