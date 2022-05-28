Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 14:16

MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık'ın eski halinden eser kalmadı! MasterChef Cemre Uyanık cesur pozlarıyla mankenlere taş çıkardı!

Bir dönem ekranlarda adından söz ettiren isimler ortalardan kaybolunca merak konusu oluyor. Özellikle katıldıkları yarışmalarla şöhreti yakalayan isimlerin yıldızları da oldukça çabuk sönüyor. Akıbeti merak edilen isimlerden biri de MasterChef yarışması ile adını duyuran Cemre Uyanık. MasterChef 2019 yılında rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğu göğüsleyen Cemre Uyanık değişimi ile sosyal medyayı salladı. Yarışmada tavırlarıyla dikkat çeken Cemre Uyanık'ın son hali oldukça iddialı. MasterChef'ten sonra ortak mekan açan Cemre Uyanık'ın cesur pozları mankenlere taş çıkaran türden. İşte Cemre Uyanık'ın son hali...