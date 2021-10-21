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Haberler Galeri MasterChef Somer Sivrioğlu yıllar öncesinden paylaştı görenler tanıyamadı! Herkes aynı soruyu sordu: Şefim hangisi sizsiniz?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:35 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:35

MasterChef Somer Sivrioğlu yıllar öncesinden paylaştı görenler tanıyamadı! Herkes aynı soruyu sordu: Şefim hangisi sizsiniz?

"MasterChef Türkiye" yarışmasının jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevecan tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sydney'de restoranı bulunan ve menüsünde pek çok Türk lezzeti sunan Somer Sivrioğlu, her hareketiyle merak uyandırıyor. Ünlü şef, son olarak gençlik yıllarından kalma bir fotoğraf paylaştı. Sivrioğlu'nun paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu. Somer şefi görenler, "Şefim hangisi sizsiniz tanıyamadım", "Ben çözemedim hangisi sizsiniz" şeklinde yorumlar yağdırdı. İşte Somer Sivrioğlu'nun sosyal medyaya damga vuran o karesi...

MasterChef Somer Sivrioğlu yıllar öncesinden paylaştı görenler tanıyamadı! Herkes aynı soruyu sordu: Şefim hangisi sizsiniz?

Sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu yıllar öncesinden paylaştı görenler tanıyamadı! Herkes aynı soruyu sordu: Şefim hangisi sizsiniz?

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Sivrioğlu, son olarak gençlik yıllarından kalma bir fotoğraf paylaştı.

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MasterChef Somer Sivrioğlu yıllar öncesinden paylaştı görenler tanıyamadı! Herkes aynı soruyu sordu: Şefim hangisi sizsiniz?

Somer Şef'in zayıf halini ilk kez gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MasterChef Somer Sivrioğlu yıllar öncesinden paylaştı görenler tanıyamadı! Herkes aynı soruyu sordu: Şefim hangisi sizsiniz?

Sivrioğlu, arkadaşı Levent Selahattin Pınar'la dağda kaydığı kareye "Bir zamanlar keskin bakışlı kayakçılardık" notunu yazdı.

MasterChef Somer Sivrioğlu yıllar öncesinden paylaştı görenler tanıyamadı! Herkes aynı soruyu sordu: Şefim hangisi sizsiniz?

Ünlü şefin takipçileri, fotoğrafı beğenip yorumlar yazdı. En dikkat çekici yorum ise "Şefim sizi tanıyamadık" oldu.

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