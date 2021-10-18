MasterChef Somer Sivrioğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı! Benzerlikleri olay oldu!

4 sezondur "MasterChef Türkiye" yarışmasının jürilerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, ekranların sevilen isimleri arasın yer alıyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da merak ediliyor. Eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı iddialarıyla 2019 yılında boşanan Sivrioğlu'nun, son olarak gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı. Özellikle baba-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. İşte Somer Sivrioğlu ile gözlerden uzak büyüttüğü çocukları...