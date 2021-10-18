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Haberler Galeri MasterChef Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı! Benzerlikleri olay oldu!
Giriş Tarihi: 18.10.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 09:10

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı! Benzerlikleri olay oldu!

4 sezondur "MasterChef Türkiye" yarışmasının jürilerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, ekranların sevilen isimleri arasın yer alıyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da merak ediliyor. Eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı iddialarıyla 2019 yılında boşanan Sivrioğlu'nun, son olarak gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı. Özellikle baba-kızın benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. İşte Somer Sivrioğlu ile gözlerden uzak büyüttüğü çocukları...

MasterChef Somer Sivrioğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı! Benzerlikleri olay oldu!

Sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı oldukça merak ediliyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı! Benzerlikleri olay oldu!

2 ÇOCUĞU VAR

Eşi Aslı Sivrioğlu'nu aldattığı iddialarıyla adından söz ettiren Somer Sivrioğlu, 2019 yılında boşanmıştı.

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MasterChef Somer Sivrioğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı! Benzerlikleri olay oldu!

Sivrioğlu'nun eski eşi Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında iki çocuğu bulunuyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı! Benzerlikleri olay oldu!

OĞLU TİYATROCU

Avustralya Sidney'de yaşayan Deniz Sivrioğlu, tiyatroyla ilgileniyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı! Benzerlikleri olay oldu!

Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz yıl oğlunun tiyatro sahnesindeki performansını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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