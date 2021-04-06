MasterChef Suna estetikle öyle bir değişti ki görenler Gülşah Saraçoğlu sandı! İşte MasterChef Suna Aydın'ın son hali...

MasterChef yıldızlarının son halleri sosyal medyada merak konusu oldu. MasterChef'te sempatik ve duygusal haliyle dikkat çeken ismi Suna Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı. Instagram paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşan MasterChef yarışmacıları cesur pozlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Bu isimlerden biri de MasterChef Suna Aydın. Yetenekli yarışmacılardan Suna Aydın estetikle adeta bambaşka birine dönüşmüş. Hayranlarının tanımakta zorlandığı MasterChef Suna Aydın'ın son hali ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'na benzetildi. İşte MasterChef'in güzellerinden Suna Aydın'ın değişimi ve MasterChef Eslem ve MasterChef Tuğçe'nin son halleri...