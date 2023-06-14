Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 15:49

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı sakalsız haliyle hayrete düşürdü! Kızıl sakal Eren’in o hallerini görenler tanıyamıyor

Ekranların uzun soluklu yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu programda bu sezon nostalji rüzgarları esecek. Yarışmanın önceki sezonlarında ter döken yarışmacılar, All Star formatında şampiyon olmak için mücadele edecek. Bu isimlerden biri de yarıştığı dönemde yarışmaya kızıl sakallarıyla damga vuran Eren Kaşıkçı… MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı eski haliyle gündem oldu. Kaşıkçı'nın sakalsız halini görenler gözlerine inanamadı. İşte, Kızıl sakal Eren'in sakalsız hali…