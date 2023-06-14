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Haberler Galeri MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı sakalsız haliyle hayrete düşürdü! Kızıl sakal Eren’in o hallerini görenler tanıyamıyor
Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 15:49

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı sakalsız haliyle hayrete düşürdü! Kızıl sakal Eren’in o hallerini görenler tanıyamıyor

Ekranların uzun soluklu yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu programda bu sezon nostalji rüzgarları esecek. Yarışmanın önceki sezonlarında ter döken yarışmacılar, All Star formatında şampiyon olmak için mücadele edecek. Bu isimlerden biri de yarıştığı dönemde yarışmaya kızıl sakallarıyla damga vuran Eren KaşıkçıMasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı eski haliyle gündem oldu. Kaşıkçı'nın sakalsız halini görenler gözlerine inanamadı. İşte, Kızıl sakal Eren'in sakalsız hali…

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı sakalsız haliyle hayrete düşürdü! Kızıl sakal Eren’in o hallerini görenler tanıyamıyor

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışan ve performansıyla yarışmaya damga vuran Eren Kaşıkçı, yıllar önceki görüntüsüyle hayrete düşürdü.

Kızıl sakallarıyla akıllara kazınan 34 yaşındaki yarışmacının sakalsız halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Eren Kaşıkçı'nın sakalsız hali…

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı sakalsız haliyle hayrete düşürdü! Kızıl sakal Eren’in o hallerini görenler tanıyamıyor

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, bu yıl 7. sezonuyla ekranlardaki yerini alıyor.

Jüri üyeliğini uzun yıllardır Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışmada bu sezon nostalji rüzgarları esecek.

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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı sakalsız haliyle hayrete düşürdü! Kızıl sakal Eren’in o hallerini görenler tanıyamıyor

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışma, All Star konsepti ile izleyici karşısına çıkacak.

İlgiyle takip edilen yarışmanın önceki sezonlarında ter döken birbirinden yetenekli yarışmacılar, All Star formatında şampiyon olmak için karşı karşıya gelecek.

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı sakalsız haliyle hayrete düşürdü! Kızıl sakal Eren’in o hallerini görenler tanıyamıyor

Fragmandan anlaşılacağı üzere bu isimlerden biri de MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı olacak.

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı sakalsız haliyle hayrete düşürdü! Kızıl sakal Eren’in o hallerini görenler tanıyamıyor

Yarıştığı dönemde favori yarışmacılar arasında gösterilen Eren Kaşıkçı, büyük finalde Hasan ile karşı karşıya gelmişti.

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