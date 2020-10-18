MasterChef yarışmasının Mehmet Şef'ini kızı Sude ile gören beğeni yağdırdı! İşte ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya...

MasterChef Türkiye yeni sezon ile yine ilgi odağı olmayı başardı. Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı başarılarla dolu. Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü olan Mehmet Şef, şimdilerde jüri olduğu MasterChef programında yarışmacılara kök söktürüyor. MasterChef'in Mehmet Şefi özel hayatında nasıl biri diye merak eden hayranlarını Mehmet Yalçınkaya'nın Instagram hesabında bir sürpriz karşıladı. MasterChef'in Mehmet Şef'ini kızı Sude ile gören hayranları fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya güzelliği ile sosyal medyada olay oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...