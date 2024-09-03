Giriş Tarihi: 03.09.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
08:52
MasterChef'in sempatik jürisi Danilo Zanna oğlu Zeno Tibet'i okulun ilk günü yalnız bırakmadı! Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!
MasterChef'in İtalyan jürisi Danilo Zanna sempatik tavırlarıyla Türk halkının gönlüne taht kurdu. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Danilo Zanna'nın geçtiğimiz yıllarda boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten dünyaya gelen oğlu Zeno Tibet babasının boyuna yetişti bile. İşindeki başarısının yanı sıra övgü toplayan bir baba olan MasterChef Danilo Zanna oğlu Zeno'yu bir an yanından ayırmıyor. Birlikte oldukça eğlenen Danilo Zanna ile oğlu Zeno Tibet sosyal medyada sık sık bu anları paylaşıyor. Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Türkiye'de eğitim görüyor. Sevilen şef Danilo Zanna oğlunu okulun ilk günü yalnız bırakmadı. Baba-oğulun okulun ilk günü pozuna beğeni ve yorum yağdı...