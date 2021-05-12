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Haberler Galeri MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir şimdi tanınmaz halde! Yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 14:05

'ten diskalifiye olan şimdi ! Yıllar sonra ortaya çıktı!

'' yarışmasıyla tanınan, yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence ettiği görüntüler infial uyandıran , uzun süre sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Murat Özdemir, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördükten sonra, hayvan hakları savunucuları ve başta olmak üzere herkesten özür dilemişti. Saçlarını uzatıp, sakal ve bıyık bırakan 48 yaşındaki aşçı Murat Özdemir'in paylaşımlarını görenler, yeni imajı ile tanımakta zorlandı.

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir şimdi tanınmaz halde! Yıllar sonra ortaya çıktı!

'' yarışmasıyla tanınan, yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence ettiği görüntüler infial uyandıran , uzun süre sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir şimdi tanınmaz halde! Yıllar sonra ortaya çıktı!

, sosyal medyada hızlı yayılan videoda, papağanına eziyet ve küfür ederken görülmüştü. Papağanın acı çığlıkları herkesin içini acıtmıştı.

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MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir şimdi tanınmaz halde! Yıllar sonra ortaya çıktı!

İŞKENCE YAPTIĞI PAPAĞAN ÖLDÜ
Özdemir, yaşanan olayın ardından gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti. Dizinde çıkık, başında da doku zedelenmesi oluşan papağan ise hastanede tüm müdahalelere rağmen ölmüştü.

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir şimdi tanınmaz halde! Yıllar sonra ortaya çıktı!

, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördükten sonra, hayvan hakları savunucuları ve başta olmak üzere herkesten özür dilemişti.

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir şimdi tanınmaz halde! Yıllar sonra ortaya çıktı!

'BU İNSAN MÜSVEDDESİ...'

'' yarışmasının , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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