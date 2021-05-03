HaberlerGaleriMasum bakışları hiç değişmemiş! Bu kız çocuğu şimdilerde çok güzel bir oyuncu!
Giriş Tarihi: 02.05.2021 12:30Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 08:12
Masum bakışları hiç değişmemiş! Bu kız çocuğu şimdilerde çok güzel bir oyuncu!
Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan Neslihan Atagül kendi online dergisine konuk oldu. Neslihan Atagül, 13 yaşındayken bilinmeyen numaralardan rastgele bulduğu bir ajansı arayıp "Ajansınıza kaydolmak ve oyuncu olmak istiyorum" dediğini anlattı ve "Beni kabul ettiler ama altı ay hiç ses çıkmadı. Sonunda bir deneme çekimi için aradılar. Sete çıkacağımı sandığım için eski kıyafetlerimle gitmeyeyim diye pazara gidip yeni elbise aldım. O gün sete çıkmadım ama heyecanımdan hiçbir şey kaybetmedim" sözleriyle oyunculuğa nasıl adım attığını açıkladı. Özel hayatı ile merak edilen isimlerden olan Neslihan Atagül'ün çocukluk yıllarına ait fotoğrafları görenler "Bakışları hiç değişmemiş" demeden edemedi. İşte Neslihan Atagül'ün çocukluk hali ve ünlü isimlerin çocuklukları...