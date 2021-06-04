Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Masumiyet ile yıldızı parlayan Deniz Işın gerçek mesleğiyle şoke etti! "Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum"
Giriş Tarihi: 04.06.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 10:53

ile yıldızı parlayan gerçek mesleğiyle şoke etti! "Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum"

Yer aldığı dizisi ile yıldızı iyice parlayan genç oyunculardan hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Deniz Işın konuk olduğu bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu Deniz Işın oyunculuğa olan tutkusunu "Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum" sözleri ile ifade ederken gerçek mesleği ise şaşkınlık yarattı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan Deniz Işın'ın bakın gerçek mesleği neymiş... İşte 29 yaşındaki Masumiyet'in İrem'i ve sizin için derlediğimiz ...

Masumiyet ile yıldızı parlayan Deniz Işın gerçek mesleğiyle şoke etti! Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum

Yer aldığı dizisi ile yıldızı iyice parlayan genç oyunculardan hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Deniz Işın konuk olduğu bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Masumiyet ile yıldızı parlayan Deniz Işın gerçek mesleğiyle şoke etti! Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum

Güzel oyuncu oyunculuğa olan tutkusunu "Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum" sözleri ile ifade ederken gerçek mesleği ise şaşkınlık yarattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masumiyet ile yıldızı parlayan Deniz Işın gerçek mesleğiyle şoke etti! Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum

Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan 'ın bakın gerçek mesleği neymiş... İşte 29 yaşındaki 'in İrem'i ve sizin için derlediğimiz ...

Masumiyet ile yıldızı parlayan Deniz Işın gerçek mesleğiyle şoke etti! Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

Masumiyet ile yıldızı parlayan Deniz Işın gerçek mesleğiyle şoke etti! Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

SON DAKİKA