Giriş Tarihi: 03.06.2021 10:28Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 11:23
Masumiyet ile yıldızı parlayan oyuncu Deniz Işın gerçek mesleğiyle şoke etti! "Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum"
Yer aldığı Masumiyet dizisi ile yıldızı iyice parlayan genç oyunculardan Deniz Işın hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın konuk olduğu bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu Deniz Işın oyunculuğa olan tutkusunu "Mesleğimle evliydim ama tiyatro ile yasak aşk yaşıyordum" sözleri ile ifade ederken gerçek mesleği ise şaşkınlık yarattı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan Deniz Işın'ın bakın gerçek mesleği neymiş... İşte 29 yaşındaki Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'ın gerçek mesleği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin meslekleri...