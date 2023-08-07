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Haberler Galeri Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Sezen Aksu’lu duygusal paylaşım! İşte Wanda Nara’nın kalpleri çalan o paylaşımı!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 23:07 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 23:08

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Sezen Aksu’lu duygusal paylaşım! İşte Wanda Nara’nın kalpleri çalan o paylaşımı!

Galatasaray'ın yeni transferi ve taraftarın gözbebeği Mauro Icardi, yeni sezon için gerçekleştirilen imza törenine adeta damga vurdu. Mauro Icardi, törende eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla sahaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Wanda Nara, bugün eşi ve çocuklarıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Eşini ve çocuğunun fotoğrafını paylaşan Wanda Nara, bu paylaşımına bir de Sezen Aksu şarkısı ekledi. Taraftarların ve Sezen Aksu hayranlarının da kalbini çalan Nara'nın o paylaşımı sosyal medyada da ilgi çekti. İşte Wanda Nara'nın o paylaşımı!

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Sezen Aksu’lu duygusal paylaşım! İşte Wanda Nara’nın kalpleri çalan o paylaşımı!

30 Temmuz tarihinde Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi, sadece futboldaki başarısı değil, özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isimlerden…

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Sezen Aksu’lu duygusal paylaşım! İşte Wanda Nara’nın kalpleri çalan o paylaşımı!

Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen imza törenine katılan Icardi, törende eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla sahaya çıktı.

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Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Sezen Aksu’lu duygusal paylaşım! İşte Wanda Nara’nın kalpleri çalan o paylaşımı!

NARA'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Sosyal medyayı aktif kullanan Wanda Nara, bugün eşi ve çocuklarıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Sezen Aksu’lu duygusal paylaşım! İşte Wanda Nara’nın kalpleri çalan o paylaşımı!

SEZEN AKSU'NUN 'BİR ÇOCUK SEVDİM' ŞARKISINI EKLEDİ!

Eşinin ve çocuklarının kucaklaştığı fotoğraflarını paylaşan Wanda Nara, bu paylaşımına bir de Sezen Aksu'nun 'Bir Çocuk Sevdim' şarkısını ekledi.

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Sezen Aksu’lu duygusal paylaşım! İşte Wanda Nara’nın kalpleri çalan o paylaşımı!

TARAFTARLARIN VE AKSU HAYRANLARININ KALBİNİ ÇALDI!

Taraftarların ve Sezen Aksu hayranlarının da kalbini çalan Nara'nın o paylaşımı sosyal medyada da ilgi çekti.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Sezen Aksu'lu duygusal paylaşım! İşte Wanda Nara'nın kalpleri çalan o paylaşımı! | Video

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