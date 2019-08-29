Mazhar Alanson oğlu Hilmi Alanson'u evlendirdi! Mazhar Alanson mutlu gününü sosyal medyadan paylaştı!

Usta sanatçı Mazhar Alanson'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Hilmi Alanson dünya evine girdi. Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, Kübra Çiçek ile evlendi. Mazhar Alanson'un 1972'de evlenip 2002'de boşandığı Hale Alanson'dan olan çocuklarından Hilmi Alanson, Kübra Çiçek ile nikah masasına oturdu. Mazhar Alanson mutlu gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mazhar Alanson'un Hale Alanson'un evliliğinden bir de Eda Alanson adında kızı var. Ünlü müzisyen Mazhar Alanson'un yapımcı olan oğlu Hilmi Alanson geçtiğimiz ocak ayında nişanlanmıştı. İşte Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...