Giriş Tarihi: 08.05.2023 07:25
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
07:38
Meedo çok bonkörmüş! Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadı
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Fas'ın Marakeş şehrinde dünya evine girdi. Subaşı'nın düğününe Türkiye'den Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi isimler katıldı. Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadı. GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt düğünün bilinmeyen detaylarını yazdı...