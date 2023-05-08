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Haberler Galeri Meedo çok bonkörmüş! Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadı
Giriş Tarihi: 08.05.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 07:38

Meedo çok bonkörmüş! Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, Fas'ın Marakeş şehrinde dünya evine girdi. Subaşı'nın düğününe Türkiye'den Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi isimler katıldı. Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadı. GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt düğünün bilinmeyen detaylarını yazdı...

BÜLENT CANKURT
Meedo çok bonkörmüş! Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, yaklaşık üç yıldır Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini bir dargın bir barışık olarak sürdüren çift, sonunda muradına erdi.

Meedo çok bonkörmüş! Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadı

Uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapan ve Instagram hesabından ücretli üyelik açarak düğün sürecindeki tüm detayları takipçileriyle paylaşan Subaşı, İstanbul'da nikah masasına oturmuştu.

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Meedo çok bonkörmüş! Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadı

Nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı'nın ilk işi, soyadını değiştirmek olmuştu.

Meedo çok bonkörmüş! Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadı

Uzun süredir düğün hazırlığı yapan Subaşı, nikahın ardından dün Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün boyunca düğün yaptı.

Meedo çok bonkörmüş! Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadı

İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas'ın yöresel kutlamalarını tercih etti.

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