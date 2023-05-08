Meedo çok bonkörmüş! Şeyma-Mohammed Alsaloussi çifti davetlilere beş kuruş harcatmadı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, yaklaşık üç yıldır Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini bir dargın bir barışık olarak sürdüren çift, sonunda muradına erdi.