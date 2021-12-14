Meğer estetik harikasıymış! Alişan’ın eşi Buse Varol’un yıllar önceki bikinili görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı!

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Alişan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Buse Varol'u Instagram'da 1.4 milyon kişi takip ediyor. Son olarak ekranlara döneceğinin müjdesini veren Buse Varol'un ortaya öyle görüntüleri çıktı ki görenlerin ağzı açık kaldı. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasındaki halini görenler Buse Varol'u tanımakta zorlandı. Güzellik yarışmasındaki Buse Varol'un bikinili görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından "Buse de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz hali...