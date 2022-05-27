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Haberler Galeri Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşiymiş! İlk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 08:02

Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşiymiş! İlk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerle dikkat çekiyor. Son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş! Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi...

Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş! İlk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!
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Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş! İlk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

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Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş! İlk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerle dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş!

Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş! İlk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

Meğer güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş! İlk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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