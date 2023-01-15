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Haberler Galeri Meğer kızı ile aynı dizideymiş! Aldatmak'ın Hakim Güzide'si Vahide Perçin'in kızı Alize'nin güzelliği büyüledi!
Giriş Tarihi: 15.01.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 07:14

Meğer kızı ile aynı dizideymiş! Aldatmak'ın Hakim Güzide'si Vahide Perçin'in kızı Alize'nin güzelliği büyüledi!

Atv'nin yeni sezon dizilerinden Aldatmak senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla gönülleri fethetti. Usta isimleri bir ara getiren, Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin performansı ile övgüleri topladı.Sezonun en iddialı dizilerinden "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin sosyal medyada ilgi odağı oldu. Peki Vahide Perçin'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.

Meğer kızı ile aynı dizideymiş! Aldatmak’ın Hakim Güzide’si Vahide Perçin’in kızı Alize’nin güzelliği büyüledi!

Usta isimleri bir ara getiren, Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin performansı ile övgüleri topluyor.

Meğer kızı ile aynı dizideymiş! Aldatmak’ın Hakim Güzide’si Vahide Perçin’in kızı Alize’nin güzelliği büyüledi!

Sezonun en iddialı dizilerinden "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Meğer kızı ile aynı dizideymiş! Aldatmak’ın Hakim Güzide’si Vahide Perçin’in kızı Alize’nin güzelliği büyüledi!

Peki Vahide Perçin'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Meğer kızı ile aynı dizideymiş! Aldatmak’ın Hakim Güzide’si Vahide Perçin’in kızı Alize’nin güzelliği büyüledi!

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Meğer kızı ile aynı dizideymiş! Aldatmak’ın Hakim Güzide’si Vahide Perçin’in kızı Alize’nin güzelliği büyüledi!

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.

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