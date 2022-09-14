Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 10:13

Meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin'in kızı Alize güzelliğiyle hayran bıraktı!

Geçtiğimiz sezon final yapan Atv'nin gönüllere taht kuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin yeni sezonda da Atv izleyicisiyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, yeni sezonun en iddialı dizilerinden merakla beklenen "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin hayranlarını sevindirdi. Vahide Perçin sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Peki Vahide Perçin'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.