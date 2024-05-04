Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
14:56
Meğer o çocuk oyuncu Eylül’ün ablasıymış! Yargı’nın şeker Mercan’ı Eylül Uğuz’un aslında ablası da ünlü!
Yargı'nın tatlı Mercan'ı herkesi şaşırttı! Yargı dizisinde Mercan karakteriyle tanıdığımız çocuk oyuncu Eylül Uğuz sosyal medyada gündem oldu. Daha önce atv'nin sevilen dizisi "Küçük Bir Gün Işığı" da rol alan Eylül Uğuz, şimdilerde Yargı'da Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz ve Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin karakterlerinin minik kızı Mercan karakterine hayat veriyor. 7 yaşındaki Eylül Uğuz'un hayatı merak konusunu oldu. Minik Eylül'ün ablasının da kendisi gibi çocuk ünlü olduğunu duyanlar şaşırıyor. Birbirlerine olan benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşler sosyal medyanın gündeminde. İşte Eylül Uğuz'un kendisi gibi oyuncu olan ablası…