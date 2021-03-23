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eski eşi ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! "1950'ler Nergis'le"

'in eski eşi ve kızı 'in annesi oyuncu gündem oldu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile evli olduğu yıllardan bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Nergis Kumbasar ile sonrası sosyal medyadan yorum yağdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in "1950'ler Nergis'le" notunu düştüğü paylaşımı...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 10:19
Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! 1950'ler Hollywood Nergis'le

'in eski eşi ve kızı 'in annesi oyuncu gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! 1950'ler Hollywood Nergis'le

Ünlü şovmen eski eşi ile evli olduğu yıllardan bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! 1950'ler Hollywood Nergis'le

'in "1950'ler Nergis'le" notunu düştüğü paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! 1950'ler Hollywood Nergis'le

'in eski eşi ile sonrası sosyal medyadan yorum yağdı.

Mehmet Ali Erbil eski eşi Nergis Kumbasar ile paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı! 1950'ler Hollywood Nergis'le

'e gelen yorumlar arasında "Zamanında kıymetini bilemedin" diyen hayranları oldukça fazlaydı.

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