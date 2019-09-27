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  • Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Ali Erbil yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığından sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı...

gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Ali Erbil yakalandığı hastalığından sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı...

Ünlü şovmen ile birlikte adını duyduğumuz dünyada da çok az rastlanan hastalığı son dönemin en çok merak edilenlerinden. Yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığı ile ölümden dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil katıldığı 2. Sayfa programında yaşadığı zorlu günleri anlattı. Mehmet Ali Erbil "Kardeşime, eşime yürüyemeyeceksem fişimi çekin" dedim sözleriyle göz yaşlarına boğuldu. 235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil "Arkadaşlarımızın dualarıyla, kız kardeşim, ilk eşim, ikinci eşim, dördüncü eşim bir gün başımdan ayrılmadılar. Sevenlerime çok şey borçluyum." dedi. Mehmet Ali Erbil gözünü ilk açtığında ise ilk eşinin adını söylediğini açıkladı. Mehmet Ali Erbil'in bu açıklamasından sonra ilk eşi internette en çok merak edilen isimlerden oldu... İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı 'in annesi olan eski eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 11:58
Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Ali Erbil yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığından sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı...
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Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Ali Erbil yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığından sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı...
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Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Ali Erbil yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığından sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı...
Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Ali Erbil yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığından sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı...
Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Ali Erbil yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığından sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı...
Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Ali Erbil yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığından sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı...
Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Ali Erbil yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığından sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı...
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