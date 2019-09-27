Mehmet Ali Erbil gözyaşlarına boğuldu! Mehmet Ali Erbil yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığından sonra yaşadıklarını ilk defa anlattı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile birlikte adını duyduğumuz dünyada da çok az rastlanan Kaçış Sendromu hastalığı son dönemin en çok merak edilenlerinden. Yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığı ile ölümden dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil katıldığı 2. Sayfa programında yaşadığı zorlu günleri anlattı. Mehmet Ali Erbil "Kardeşime, eşime yürüyemeyeceksem fişimi çekin" dedim sözleriyle göz yaşlarına boğuldu. 235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil "Arkadaşlarımızın dualarıyla, kız kardeşim, ilk eşim, ikinci eşim, dördüncü eşim bir gün başımdan ayrılmadılar. Sevenlerime çok şey borçluyum." dedi. Mehmet Ali Erbil gözünü ilk açtığında ise ilk eşinin adını söylediğini açıkladı. Mehmet Ali Erbil'in bu açıklamasından sonra ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu internette en çok merak edilen isimlerden oldu... İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'in annesi olan eski eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve sizin için derlediğimiz diğer ünlülerin eşleri ve sevgilileri...